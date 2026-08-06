72-летняя мать певицы Алсу восхитила пользователей сети моложавой внешностью

Певица Алсу показала фото с 72-летней матерью Разией Сафиной

В сети восхитились моложавой внешностью матери певицы Алсу Разии Сафиной на фото. Снимок и комментарии пользователей сети опубликованы в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя артистка поздравила с днем рождения 72-летнюю родительницу, показав совместное фото. На снимке исполнительница предстала в черном платье с цветочным принтом.

В свою очередь, ее мать позировала в прозрачной блузе сливочного оттенка и золотом колье. Образ именинницы дополняла заколка в виде массивного цветка.

Зрителей впечатлила внешность Сафиной, о чем они написали в комментариях под постом. «Вот это красавица! Как сестрички смотритесь», «Какая шикарная женщина», «Ничего себе мама! Красотка», «Генетика творит чудеса», «Невероятно выглядит», «Как молодо выглядит», «Как прекрасна ваша мама», «Как этой девушке может быть 72?» — высказались они.

Ранее в августе Алсу высказалась о внешности дочерей. Артистка посетила светское и спортивное мероприятие «IV регата Radio Monte Carlo».

