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18:10, 3 августа 2026Ценности

Алсу высказалась о внешности дочерей

Певица Алсу заявила, что не призывает дочерей стройнеть
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @alsou_a

Российская певица Алсу высказалась о внешности дочерей. Ее комментарий публикует «Лотус медиа» в Telegram.

43-летняя артистка посетила светское и спортивное мероприятие «IV регата Radio Monte Carlo». В разговоре с журналистами она отметила, что стройная от природы и всю жизнь находится в одном весе. При этом знаменитость заявила, что своих дочерей не призывает меньше есть.

«Комментарии всегда травмируют и, не дай бог, вызывают какие-то пищевые расстройства. Поэтому кому-то комфортно так, кому-то так. Я говорю: "Вы красивые для меня в любом виде. Вы выбираете для себя сами, как хотите выглядеть"», — указала исполнительница.

В июне младшая дочь Алсу Микелла Абрамова показала фото с выпускного в элитной американской школе The Hun School of Princeton.

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