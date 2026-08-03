Найден способ уничтожения раковых клеток без химиотерапии

AdvSci: Технология на основе молекул аминоцианина разрушает клетки рака без химиотерапии

Ученые разработали технологию, которая позволяет механически разрушать раковые клетки без применения химиотерапии, лучевой терапии или хирургического вмешательства. Результаты развития метода представлены в Advanced Science.

В основе технологии лежат так называемые «молекулярные отбойные молотки» — молекулы аминоцианина, которые уже давно используются в медицине как красители для визуализации тканей. Под воздействием ближнего инфракрасного света они начинают колебаться с частотой около 40 триллионов раз в секунду. Эти вибрации буквально разрывают мембрану раковой клетки, вызывая ее гибель всего за несколько минут.

В лабораторных экспериментах новый метод уничтожил до 99 процентов раковых клеток. При испытаниях на мышах с меланомой половина животных полностью избавилась от опухоли. Исследователи также отмечают, что благодаря использованию инфракрасного света воздействовать потенциально можно на опухоли, расположенные глубоко в тканях и внутренних органах.

Авторы подчеркивают, что технология пока находится на ранней стадии разработки и еще не испытывалась на людях. Однако, поскольку метод разрушает клетки механически, а не воздействует на их биохимию, вероятность формирования устойчивости к такому лечению значительно ниже.

Ранее стало известно, что избыточный вес может быть причиной более 10 процентов всех случаев рака.