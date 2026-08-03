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19:11, 3 августа 2026Наука и техника

Найден способ уничтожения раковых клеток без химиотерапии

AdvSci: Технология на основе молекул аминоцианина разрушает клетки рака без химиотерапии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Pickadook / Shutterstock / Fotodom

Ученые разработали технологию, которая позволяет механически разрушать раковые клетки без применения химиотерапии, лучевой терапии или хирургического вмешательства. Результаты развития метода представлены в Advanced Science.

В основе технологии лежат так называемые «молекулярные отбойные молотки» — молекулы аминоцианина, которые уже давно используются в медицине как красители для визуализации тканей. Под воздействием ближнего инфракрасного света они начинают колебаться с частотой около 40 триллионов раз в секунду. Эти вибрации буквально разрывают мембрану раковой клетки, вызывая ее гибель всего за несколько минут.

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В лабораторных экспериментах новый метод уничтожил до 99 процентов раковых клеток. При испытаниях на мышах с меланомой половина животных полностью избавилась от опухоли. Исследователи также отмечают, что благодаря использованию инфракрасного света воздействовать потенциально можно на опухоли, расположенные глубоко в тканях и внутренних органах.

Авторы подчеркивают, что технология пока находится на ранней стадии разработки и еще не испытывалась на людях. Однако, поскольку метод разрушает клетки механически, а не воздействует на их биохимию, вероятность формирования устойчивости к такому лечению значительно ниже.

Ранее стало известно, что избыточный вес может быть причиной более 10 процентов всех случаев рака.

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