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20:08, 3 августа 2026Путешествия

Турист разгромил магазин каннабиса в Таиланде и напал на женщину в инвалидной коляске

Bangkok Post: Турист из Катара напал на женщину в инвалидной коляске на курорте Хуахин
Алина Черненко

Фото: ISEN STOCKER / Shutterstock / Fotodom

Туриста из Катара депортируют из Таиланда за нападение на шестерых человек на курорте Хуахин. Подробностями истории поделилось местное издание Bangkok Post.

Вечером в воскресенье, 2 августа, 40-летний Абдулла Юсиф Ха Аль-Харкан разгромил магазин каннабиса в прибрежном городе Прачуапкхирикхан, а затем вышел на улицу и начал избивать всех, кто к нему приближался. В частности, агрессивный мужчина напал на 32-летнюю сотрудницу магазина, на мотоциклиста, который приехал за своей девушкой, а затем — на женщину в инвалидной коляске, продававшей цветы. Катарец вытащил ее из кресла и ударил по лицу.

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Чтобы обезвредить Аль-Харкана, понадобилось пять человек. Полиция выяснила, что он въехал в Таиланд по туристической визе, действительной до 22 сентября 2026 года. Нарушителю предъявили обвинения в нападении. Он согласился выплатить пострадавшим в общей сложности 100 тысяч батов (около 238 тысяч рублей) в качестве компенсации, включая 25 тысяч батов (около 59,5 тысячи рублей) — женщине-инвалиду. После завершения судебного процесса виза катарца будет аннулирована.

Ранее жительница Таиланда обвинила китайского туриста в изнасиловании. Женщина потребовала у него 220 тысяч бат (более полумиллиона рублей) в качестве компенсации.

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