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09:01, 3 августа 2026Путешествия

Жительница Азии обвинила туриста в изнасиловании и потребовала у него полмиллиона рублей

Khaosod: Жительница Таиланда обвинила китайского туриста в изнасиловании
Алина Черненко

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Жительница Таиланда обвинила китайского туриста в изнасиловании и потребовала у него 220 тысяч бат (более полумиллиона рублей) в качестве компенсации. Об этом пишет портал Khaosod.

По данным источника, 54-летний иностранец, известный как Ма, пришел в полицейский участок в сопровождении переводчика и адвоката. Китаец рассказал, что прибыл в страну Азии 5 июля, а вечером 18 июля посетил развлекательное заведение, где познакомился с 36-летней местной жительницей.

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По словам Ма, женщина уговорила его выпить алкоголь и вдохнуть закись азота, которую он до этого никогда не употреблял. В течение всего вечера новая знакомая постоянно делала фото, а также записывала видео и аудио на свой телефон. Турист ничего не заподозрил и решил, что она делает это ради развлечения.

После вдыхания закиси азота у мужчины сильно закружилась голова, и он почувствовал слабость. Затем тайка вызвала такси и поехала вместе с китайцем к нему в отель. Там она продолжила записывать все происходящее на телефон, а мужчина, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения, сразу же заснул.

На следующее утро Ма проснулся и обнаружил в своем номере полицейских, которые сказали, что женщина подала на него заявление об изнасиловании. Она показала ему фотографии и видео с ночи, пожаловалась, что в результате полового акта заразилась инфекцией, и пригрозила подать в суд, если он не выплатит ей компенсацию.

Не имея возможности вернуться на родину, турист решил обратиться в СМИ, чтобы добиться справедливости. Он настаивал на том, что является жертвой, и призвал власти провести справедливое расследование всех обстоятельств дела.

Ранее российский турист стал свидетелем изнасилования девушки во время отпуска в Таиланде и оказался жертвой расправы. Его нашли бездыханным в номере с тяжелой черепно-мозговой травмой.

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