12:30, 14 января 2026Путешествия

Российский турист стал свидетелем изнасилования в Таиланде и оказался жертвой расправы

Турист из Красноярска стал свидетелем изнасилования девушки в Паттайе и был убит
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

Российский турист из Красноярска стал свидетелем изнасилования девушки во время отпуска в Таиланде и оказался жертвой расправы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 41-летний хирург по имени Борис в первый день отдыха в Паттайе позвонил матери и упомянул, что видел изнасилование на улице. Якобы на его глазах мужчина затащил прохожую в кусты и надругался над ней. После этого разговора россиянин больше не связывался с родными.

Известно, что его нашли бездыханным в номере отеля «Девари» в районе Джомтьен с тяжелой черепно-мозговой травмой и множественными переломами. За мужчиной следили неизвестные и вломились к нему в отель, чтобы избить.

Нужная сумма для перевозки тела хирурга обратно на родину уже собрана при помощи коллег и сотен спасенных им пациентов, добавил канал.

Ранее российский турист из Геленджика впал в кому после ДТП на Пхукете, Таиланд, и стал «заложником» больницы из-за долгов за лечение. Уточняется, что 27 декабря 2025 года Юрий на мотоцикле врезался в автомобиль и попал в больницу в коме с множественными переломами.

