Тарантино сравнил Голливуд с фабрикой безвкусных сосисок

Квентин Тарантино: То, что раньше называлось Голливудом, стало фабрикой безвкусных сосисок

Режиссер Квентин Тарантино выступил с критикой современных фильмов, которые снимаются в Голливуде. Свое мнение он выразил в колонке для журнала Sight & Sound, которую цитирует Variety.

«Недостатки, неправдоподобие, попытки угодить аудитории, не подходящие ролям актеры и просто тупое дерьмо обычно топят каждый новый фильм, который выходит с фабрики безвкусных сосисок, прежде величавшей себя Голливудом», — заметил Тарантино.

Режиссер «Криминального чтива» признался, что сам концепт кинофильма теперь чаще вызывает у него отвращение и что хотя раньше он был фанатом кинематографа, сейчас он предпочитает чтение книг.

Тарантино, впрочем, сделал единственное исключение и рассказал о своем восторге от фильма «Лакомый кусок» с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном: «Напряженный новый фильм, который захватил меня и не отпускал до самого финала».

Ранее 4 июня в российский прокат вышла режиссерская версия картины Тарантино «Убить Билла».