ПМЭФ-2026. День второй

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
11:57, 4 июня 2026Культура

Тарантино сравнил Голливуд с фабрикой безвкусных сосисок

Квентин Тарантино: То, что раньше называлось Голливудом, стало фабрикой безвкусных сосисок
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Режиссер Квентин Тарантино выступил с критикой современных фильмов, которые снимаются в Голливуде. Свое мнение он выразил в колонке для журнала Sight & Sound, которую цитирует Variety.

«Недостатки, неправдоподобие, попытки угодить аудитории, не подходящие ролям актеры и просто тупое дерьмо обычно топят каждый новый фильм, который выходит с фабрики безвкусных сосисок, прежде величавшей себя Голливудом», — заметил Тарантино.

Режиссер «Криминального чтива» признался, что сам концепт кинофильма теперь чаще вызывает у него отвращение и что хотя раньше он был фанатом кинематографа, сейчас он предпочитает чтение книг.

Тарантино, впрочем, сделал единственное исключение и рассказал о своем восторге от фильма «Лакомый кусок» с Беном Аффлеком и Мэттом Дэймоном: «Напряженный новый фильм, который захватил меня и не отпускал до самого финала».

Ранее 4 июня в российский прокат вышла режиссерская версия картины Тарантино «Убить Билла».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Последствия налета ВСУ на Санкт-Петербург проверили ВВС Швеции

    Россиянам перечислили главные хиты в летних образах 2026 года

    Дмитриев оценил предложение включить Канаду в ЕС

    В Киеве пригрозили Лукашенко

    Под Москвой четырехлетний ребенок прокатился на питбайке и не выжил

    Звезде Голливуда дали условный срок и отправили лечиться от алкоголизма

    Найден способ восстановить суставы при артрозе

    В России назвали три главных навыка предпринимателя в сложное время

    Захарова пошутила о защите Арктики от инопланетян

    Глава комитета Госдумы по налогам позвонил в колокольчик «без больших начальников»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok