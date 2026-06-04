Страна БРИКС вновь захотела покупать российскую нефть

Президент ИБА Котвани: Индия готова увеличить закупки российской нефти

Индия готова увеличить закупки российской нефти, если этого потребуют рыночные условия. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в интервью «Ленте.ру» заявил президент Индийского бизнес-альянса (ИБА) Сэмми Котвани.

«Закупки Индией российской нефти могут увеличиться, если того потребуют рыночные условия. Позиция Нью-Дели всегда была ясна: Индия будет действовать в интересах своего народа, своей экономики и своей энергетической безопасности», — подчеркнул экономист.

Котвани подчеркнул, что российское сырье играет важную роль в промышленном росте Индии, а также развитии ее транспорта, сельского хозяйства. По его словам, правительство Нарендры Моди продолжит балансировать между разными державами, избегая торговых ограничений.

Ранее руководитель практики по международному бизнесу и финансам, партнер компании «5Д Консалтинг» Михаил Никитин отметил в беседе с «Лентой.ру», что попытки Индии заместить российскую нефть латиноамериканской и африканской из-за блокады Ормузского пролива нанесут серьезный удар по ее экономике.