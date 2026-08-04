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07:58, 4 августа 2026Силовые структуры

Россиянина арестовали за насилие над младенцем

Жителя Великого Новгорода отправили в СИЗО за насилие над младенцем
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Суд в Великом Новгороде отправил под стражу 22-летнего жителя, который, предварительно, совершил насилие в отношении младенца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов Новгородской области.

Следствие полагает, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера, когда находился рядом с ребенком 2025 года рождения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ. Фигурант пробудет под стражей до 30 сентября. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Брянске осудили мужчину, который несколько раз развращал несовершеннолетнюю девочку и отправлял ей порно.

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