Продажи гибридов и электрокаров в России взлетели

«Ведомости»: Доля продаж электрокаров и гибридных автомобилей в России удвоилась

По итогам января-июля 2026 года доля продаж гибридов и электрокаров среди новых автомобилей в России выросла почти в два раза — девять процентов против пяти. Об этом со ссылкой на данные «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и системы электронных паспортов) пишут «Ведомости».

В натуральном выражении продажи составили 70,18 тысячи единиц, а общий рынок увеличился на 10 процентов, до 815,1 тысячи. Сегмент легковых автомобилей прибавил 13 процентов (732 тысячи), легкие коммерческие автомобили потеряли 17 процентов (48 тысяч), грузовики — семь процентов (29,3 тысячи), а автобусы — 3,5 процента (5,7 тысячи).

Для NEV-автомобилей (на новых источниках энергии) доля российского производства составила 26 процентов против 11 процентов годом ранее. Отдельно для электромобилей она выросла с 27 до 46 процентов. Крупнейшим отечественным производителем стал липецкий «Моторинвест», отвечающий за бренды Evolute и Voyah.

На вторичном рынке продажи электрокаров выросли в первом полугодии на 40 процентов, до 7729 единиц. Из них половина приходится на три марки — японский Nissan, китайский Zeekr и немецкий Volkswagen. У новых электромобилей за тот же период результат хуже — 4,6 тысячи, причем Evolute удалось занять почти треть рынка.

Как отмечал директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, спрос на NEV-автомобили вырос в два раза на фоне летнего топливного кризиса. По его мнению, тренд носит краткосрочный характер, хотя его продолжительность зависит от того, как быстро будет решена проблема с доступностью бензина и дизельного топлива.

Руководитель практики Kept по работе с компаниями автопрома Станислав Зингиревич согласен с такой оценкой. Он напомнил, что в России продается мало бюджетных моделей, нет льгот для стимулирования роста и остаются сложности с зарядной инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что из-за роста спроса на гибриды и электрокары дилеры и дистрибьюторы в России начали отменять скидки на них.