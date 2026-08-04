Обстрелявшего сослуживцев и односельчан российского военного задержали

Военный открыл огонь по двум сослуживцам и шести жителям села Хмельницкое

В Севастополе задержали военнослужащего, который открыл огонь по сослуживцам и жителям села Хмельницкое. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram.

Мотивы стрелка выясняются. На месте работают оперативные службы, следователи и криминалисты.

О нападении в Хмельницком стало известно во вторник, 4 августа. По предварительной информации, военный сначала напал на своих сослуживцев, а после переключился на односельчан. В результате пострадали четыре человека. Еще четверых, включая одного военнослужащего, спасти не удалось. Всем пострадавшим оказывается экстренная помощь.

