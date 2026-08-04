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11:40, 4 августа 2026Мир

МИД Испании сделал заявление о возвращении нелегалов в Марокко

МИД Испании: Почти все мигранты, которые попали в Сеуту, вернулись в Марокко
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Практически все нелегальные мигранты, которые попали в автономный город Сеута, уже вернулись в Марокко. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте МИД Испании.

«Почти все, кто пересек границу 30 июля, были возвращены в Марокко», — указано в заявлении внешнеполитического ведомства королевства.

Подчеркивается, что незаконный въезд в автономные испанские города Сеута и Мелилья не дает права оставаться в стране, выезжать в материковую часть Испании или свободно передвигаться по Европе.

30 июля десятки тысяч мигрантов совершили массовый прорыв испанской границы в автономном городе Сеута. Они добирались по суше и морю со стороны Марокко.

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