В ФИФА опровергли обращение Инфантино за помощью к Трампу

В ФИФА опровергли обращение Джанни Инфантино за помощью к Дональду Трампу

Неназванный представитель Международной федерации футбола (ФИФА) прокомментировал информацию об обращении главы организации Джанни Инфантино за помощью к президенту США Дональду Трампу. Об этом в соцсети X сообщил журналист Бен Джейкобс.

«Президент ФИФА в последние дни не звонил ни президенту США, ни кому-либо из членов его администрации. Это чистая выдумка», — заявил представитель организации.

3 августа стало известно, что Инфантино обратится к администрации Трампа за помощью, чтобы сохранить свой пост на грядущих выборах. Они состоятся 18 марта следующего года.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что Инфантино рассматривает предложение о продаже доли в чемпионате мира частным инвесторам. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пригрозили бойкотом турниров ФИФА в случае, если продажа состоится. В частности, футбольные ассоциации Англии и Уэльса отозвали письма в поддержку Инфантино перед выборами президента ФИФА.