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13:18, 4 августа 2026 (обновлено: 13:33, 4 августа 2026)Россия

Число жертв среди детей при атаке ВСУ по Геленджику возросло

Львова-Белова: Число не выживших при атаке ВСУ по Геленджику детей возросло до 4
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Число не выживших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геленджику среди детей возросло до четырех человек. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова в рамках Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже», передает РИА Новости.

Она отметила, что еще трое детей находятся в больнице. По информации омбудсмена, одному ребенку сделали операцию, еще двух с осколочными ранениями начали обследовать.

До этого сообщалось о семи жертвах трагедии в Краснодарском крае. Среди них было трое детей. Власти заявили также о 58 пострадавших при ударе украинских дронов.

ВСУ атаковали территорию в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком 3 августа.

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