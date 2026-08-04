Львова-Белова: Число не выживших при атаке ВСУ по Геленджику детей возросло до 4

Число не выживших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Геленджику среди детей возросло до четырех человек. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова в рамках Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже», передает РИА Новости.

Она отметила, что еще трое детей находятся в больнице. По информации омбудсмена, одному ребенку сделали операцию, еще двух с осколочными ранениями начали обследовать.

До этого сообщалось о семи жертвах трагедии в Краснодарском крае. Среди них было трое детей. Власти заявили также о 58 пострадавших при ударе украинских дронов.

ВСУ атаковали территорию в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком 3 августа.