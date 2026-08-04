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13:58, 4 августа 2026 (обновлено: 14:04, 4 августа 2026)Экономика

В российском регионе рухнул мост

В Республике Алтай рухнул мост
Александра Качан (Редактор)

Фото: страница Айдара Елекова во «ВКонтакте»

В Республике Алтай на фоне повышения уровня воды на реке Эликманар рухнул мост. Об этом сообщил глава администрации Айдар Елеков в соцсети «ВКонтакте».

Чиновники обследовали несколько мостов в сторону села Каракол и выяснили, что один мост оказался разрушен полностью, а второй находится в аварийном состоянии и является небезопасным для проезда. Еще одна переправа функционирует, но требует постоянного наблюдения. Для решения проблемы власти организуют дорогу в объезд разрушенных конструкций.

«На время строительства необходим временный проезд, поэтому ведем переговоры с собственниками частных территорий, через которые сейчас можно проехать к селу Каракол», — рассказал Елеков.

В МЧС Республики Алтай отметили, что на данный момент жителям доступна объездная дорога в двух километрах от разрушенного моста. Кроме того, реку можно пересечь на автомобиле с высокой проходимостью. По словам представителей ведомства, ремонт запланирован на ближайшее время.

Ранее сообщалось, что в Дагестане ливни разрушили несколько пролетов исторического моста в селе Касумкент.

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