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15:51, 4 августа 2026 (обновлено: 16:00, 4 августа 2026)Экономика

США предсказали обесценивание валют азиатских стран

Бессент: Проблемы иены создали риск обесценивания других азиатских валют
Кирилл Луцюк

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Слабость иены повысила риски того, что начнется широкое обесценивание и других азиатских валют. Об этом предупредил министр финансов США Скотт Бессент. Его процитировало Bloomberg.

Рассуждая о причинах интервенции, в которой приняли участие США ради того, чтобы остановить падение иены, он напомнил, что стабильная иена важна не только для Соединенных Штатов, но и для всего азиатского региона. Впрочем, министр не ответил на вопрос, готов ли Вашингтон к новым интервенциям. По его словам, Белый дом сделает все необходимое, чтобы поддержать Японию, американскую экономику, налогоплательщиков и стабилизировать мировую экономику.

Бессент подчеркнул, что если иена существенно ослабнет, то за ней последуют и другие валюты вроде южнокорейской воны или юаня.

Ранее сообщалось, что США и Япония впервые за 15 лет провели совместную валютную интервенцию на рынке для остановки падения иены до 40-летнего минимума.

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