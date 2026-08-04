Путин подписал законы о мерах против уклоняющихся от наказания релокантов

Путин подписал законы об ограничениях против релокантов, уклоняющихся от наказания

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на временные ограничения против россиян, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения наказания. Документы доступны на официальном портале правовой информации.

Ограничения будут действовать в отношении осужденных по приговору суда, а также привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности России.

Помимо того, под ограничения будут попадать участвовавшие в деятельности нежелательных организаций, а также дискредитировавшие Вооруженные силы (ВС) России или действия государственных органов.

Уточняется, что решение о применении мер будет применять Минюст России.