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17:51, 4 августа 2026 (обновлено: 18:01, 4 августа 2026)Россия

Путин подписал законы о мерах против уклоняющихся от наказания релокантов

Путин подписал законы об ограничениях против релокантов, уклоняющихся от наказания
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на временные ограничения против россиян, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения наказания. Документы доступны на официальном портале правовой информации.

Ограничения будут действовать в отношении осужденных по приговору суда, а также привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности России.

Помимо того, под ограничения будут попадать участвовавшие в деятельности нежелательных организаций, а также дискредитировавшие Вооруженные силы (ВС) России или действия государственных органов.

Уточняется, что решение о применении мер будет применять Минюст России.

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