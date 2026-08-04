Путин подписал законы о мерах против уклоняющихся от наказания релокантов

Президент России Владимир Путин подписал ряд законов, направленных на временные ограничения против россиян, которые находятся за рубежом и уклоняются от исполнения наказания. Документы доступны на официальном портале правовой информации.
Ограничения будут действовать в отношении осужденных по приговору суда, а также привлеченных к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, призывы к нарушению территориальной целостности России.
Помимо того, под ограничения будут попадать участвовавшие в деятельности нежелательных организаций, а также дискредитировавшие Вооруженные силы (ВС) России или действия государственных органов.
Уточняется, что решение о применении мер будет применять Минюст России.