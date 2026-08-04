На Украине сдвинули сроки производства 2555 ракет «Фламинго» в год

Fire Point: Украина не получила вовремя денег от ЕС на ракеты «Фламинго»

Украина не получила вовремя денег от Европейского союза (ЕС) на ракеты «Фламинго», поэтому сроки выхода на ранее заявленные темпы производства сдвигаются. Об этом в интервью американскому порталу TWZ заявила генеральный директор украинской компании Fire Point Ирина Терех.

Издание напомнило, что ранее стартап обещал, что осенью 2026 года сможет перейти к темпу выпуска 2555 ракет «Фламинго» в год.

«Мы не увеличили производство до этих показателей. Это максимальная производственная мощность, которую мы создали. К сожалению, поскольку Украина ожидала поступления средств по кредиту Европейского союза, заказы не соответствовали максимальной производственной мощности, поэтому производство было сокращено до меньшего процента от того, что мы могли бы обеспечить. Мы рассчитываем нарастить [производство] его до заявленного уровня. Вероятно, к концу этого года или в начале следующего. Это зависит от того, как поступят контракты», — сказала руководитель.

Ранее Telegram-канал «Воевода вещает» заметил, что украинская ракета «Фламинго» могла получить устаревший британский двигатель вместо советско-украинского.

В июле издание Le Monde заметило, что украинская ракета «Фламинго» использует систему наведения от французской компании Safran Electronics & Defense.