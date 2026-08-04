В Китае предупредили Зеленского об «игре с огнем»

Sohu: Зеленский занижает потери ВСУ, чтобы скрыть реальную ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский занижает потери Вооруженных сил страны, чтобы скрыть катастрофическую ситуацию на фронте. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

«Учитывая интенсивность конфликта и ситуацию на передовой, его данные неверны. (...) Цифры, представленные Зеленским — пропаганда, а не статистика», — отмечается в материале.

Китайское издание указало, что терпение украинского общества достигло предела. Команда президента пытается создать впечатление, что ситуация на поле боя складывается в пользу Киева, чтобы снизить антивоенные настроения в стране, считает Sohu.

Также китайские обозреватели выразили мнение, что иллюзия успехов нужна Киеву для продолжения внешней поддержки. «Однако это игра с огнем. Зеленский не только подрывает доверие украинского народа к правительству, но и имидж Украины на международной арене», — предупреждает издание.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что Зеленский скрывает реальные потери ВСУ от населения, чтобы сохранить власть и свою жизнь. Реальные сведения о потерях ВСУ скрываются за без вести пропавшими и частично за ушедшими в самоволку, добавил Иванников.