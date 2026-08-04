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21:08, 4 августа 2026Интернет и СМИ

В Китае предупредили Зеленского об «игре с огнем»

Sohu: Зеленский занижает потери ВСУ, чтобы скрыть реальную ситуацию на фронте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский занижает потери Вооруженных сил страны, чтобы скрыть катастрофическую ситуацию на фронте. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

«Учитывая интенсивность конфликта и ситуацию на передовой, его данные неверны. (...) Цифры, представленные Зеленским — пропаганда, а не статистика», — отмечается в материале.

Китайское издание указало, что терпение украинского общества достигло предела. Команда президента пытается создать впечатление, что ситуация на поле боя складывается в пользу Киева, чтобы снизить антивоенные настроения в стране, считает Sohu.

Также китайские обозреватели выразили мнение, что иллюзия успехов нужна Киеву для продолжения внешней поддержки. «Однако это игра с огнем. Зеленский не только подрывает доверие украинского народа к правительству, но и имидж Украины на международной арене», — предупреждает издание.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что Зеленский скрывает реальные потери ВСУ от населения, чтобы сохранить власть и свою жизнь. Реальные сведения о потерях ВСУ скрываются за без вести пропавшими и частично за ушедшими в самоволку, добавил Иванников.

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