Президент Украины Владимир Зеленский занижает потери Вооруженных сил страны, чтобы скрыть катастрофическую ситуацию на фронте. Об этом сообщает китайское издание Sohu.
«Учитывая интенсивность конфликта и ситуацию на передовой, его данные неверны. (...) Цифры, представленные Зеленским — пропаганда, а не статистика», — отмечается в материале.
Китайское издание указало, что терпение украинского общества достигло предела. Команда президента пытается создать впечатление, что ситуация на поле боя складывается в пользу Киева, чтобы снизить антивоенные настроения в стране, считает Sohu.
Также китайские обозреватели выразили мнение, что иллюзия успехов нужна Киеву для продолжения внешней поддержки. «Однако это игра с огнем. Зеленский не только подрывает доверие украинского народа к правительству, но и имидж Украины на международной арене», — предупреждает издание.
Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что Зеленский скрывает реальные потери ВСУ от населения, чтобы сохранить власть и свою жизнь. Реальные сведения о потерях ВСУ скрываются за без вести пропавшими и частично за ушедшими в самоволку, добавил Иванников.