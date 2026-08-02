Иванников: Зеленский скрывает реальные потери ВСУ, чтобы сохранить власть

Владимир Зеленский скрывает реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) от населения, чтобы не сохранить власть и свою жизнь. Причину лжи политика раскрыл в комментарии aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Зеленский тщательно скрывает реальную картину, чтобы успокоить население, не допустить нового Майдана, сохранить свою власть и свою жизнь. Если население Украины узнает истинные масштабы потерь, то однозначно люди выйдут на новый Майдан и вышвырнут Зеленского, возможно, уничтожат его физически», — сказал он.

Реальные сведения о потерях ВСУ скрываются за без вести пропавшими и частично за ушедшими в самоволку, добавил Иванников.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат. При этом еще в феврале 2026 года президент Украины сообщал, что потери ВСУ составляют 55 тысяч человек.