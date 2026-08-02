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05:27, 2 августа 2026 (обновлено: 05:45, 2 августа 2026)Бывший СССР

20 бойцов элитного подразделения ВСУ уничтожены при взрыве на складах боеприпасов. За поставками следили несколько дней

РИАН: Взрыв на складах боеприпасов в Хмельницкой области уничтожил 20 элитных бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Десятки бойцов элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены при взрыве на складах боеприпасов в Хмельницкой области. Как отметил источник РИА Новости в силовых структурах, доставку боеприпасов отслеживали несколько дней, взрыв случился на следующий день после их размещения в одном из промышленных помещений.

«В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО были уничтожены не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», — заявил собеседник агентства. Он также добавил, что прибывшие из Киева силовики задержали главу местной Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Прокопенко. По словам источника, они ищут доказательства коррупции и факты, доказывающие его причастность к диверсии.

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24 февраля 2026

Элитные подразделения ВСУ у границ России несут потери

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал, что элитный полк ВСУ «Скала» несет серьезные потери в Сумской области. По его словам, в настоящее время большую часть данного подразделения составляют принудительно мобилизованные заключенные, при этом таких бойцов ВСУ не обучают. Кроме того, их не снабжают необходимым оружием, бронежилетами и касками.

В начале июня первая отдельная бригада специального назначения ВСУ имени Ивана Богуна понесла большие потери в районе Бачевска под Сумами. До этого источники в силовых структурах рассказали, что бойцы «Скалы» гибнут в Сумской области, при этом получая официальный статус без вести пропавших. Отмечалось, что штурмовики элитного полка исчезают в лесных массивах региона.

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25 мая 2026

Ситуация на фронте для ВСУ оказалась жесткой

Украинский президент Владимир Зеленский признал, что текущая ситуация на фронте для ВСУ оказалась жесткой. По его словам, Киев будет искать возможности для расширения всех программ поддержки украинских подразделений.

До этого Зеленский заявил, что Украина потеряла на поле боя около 50 тысяч солдат. По его словам, еще 400 тысяч бойцов получили ранения. При этом количество пропавших без вести лидер Украины называть отказался.

Будем честны, я не хочу слишком откровенно об этом говорить (об исчезновении солдат ВСУ — прим. «Ленты.ру»). Да, потому что русские поймут, что происходит с нашей армией

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В свою очередь, член Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), участник спецоперации Ян Гагин выразил мнение, что реальные потери ВСУ с момента начала специальной военной операции (СВО) составляют более двух миллионов военнослужащих. Он отметил, что в данное число «не вписываются так называемые добровольцы» и иностранные наемники. По мнению Гагина, Зеленский специально занижает потери, чтобы скрыть кризис призывных ресурсов.

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