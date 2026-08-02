Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:52, 2 августа 2026 (обновлено: 05:58, 2 августа 2026)Мир

Трамп заявил об отмене мощного удара по Ирану из-за готовящейся сделки

Трамп заявил, что отменил запланированный мощный удар по Ирану в свете намечающейся сделки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Он пояснил, что принял такое решение в свете намечающейся сделки об урегулировании с Тегераном. «Иран и другие ближневосточные страны попросили нас воздержаться от атаки, поскольку были согласованы контуры сделки», — написал глава Белого дома. Он уточнил, что потенциальное соглашение включало бы незамедлительное и полное открытие Ормузского пролива и ликвидацию ядерной угрозы со стороны Исламской Республики.

Американский лидер подчеркнул, что согласился на отмену удара по Ирану при условии, что Вашингтон сможет «быстро заключить сделку». Он также добавил, что Израиль «присоединяется к нему в данном стремлении».

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал президента США Дональда Трампа избегать ударов по Ирану. До этого телеканал CBS сообщал, что израильские и американские силы планируют масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана. Ожидалось, что удары могут быть нанесены на этих выходных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    20 бойцов элитного подразделения ВСУ уничтожены при взрыве на складах боеприпасов. За поставками следили несколько дней
    Президент европейской страны получила травмы в ДТП
    Два человека погибли в результате атаки дрона в российском регионе
    Иран обратился к Трампу на фоне его решения о мощном ударе
    В Финляндии пожалели о принятом решении по Украине
    В Москве пьяную электросамокатчицу отправили под арест
    На Западе рассказали о тревоге после ударов по портам Украины
    Британский дипломат вскрыл неприятную правду о стране
    Трамп заявил об отмене мощного удара по Ирану из-за готовящейся сделки
    Названа причина лжи Зеленского о потерях ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok