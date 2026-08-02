Трамп заявил об отмене мощного удара по Ирану из-за готовящейся сделки

Трамп заявил, что отменил запланированный мощный удар по Ирану в свете намечающейся сделки

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

Он пояснил, что принял такое решение в свете намечающейся сделки об урегулировании с Тегераном. «Иран и другие ближневосточные страны попросили нас воздержаться от атаки, поскольку были согласованы контуры сделки», — написал глава Белого дома. Он уточнил, что потенциальное соглашение включало бы незамедлительное и полное открытие Ормузского пролива и ликвидацию ядерной угрозы со стороны Исламской Республики.

Американский лидер подчеркнул, что согласился на отмену удара по Ирану при условии, что Вашингтон сможет «быстро заключить сделку». Он также добавил, что Израиль «присоединяется к нему в данном стремлении».

Ранее сообщалось, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман призвал президента США Дональда Трампа избегать ударов по Ирану. До этого телеканал CBS сообщал, что израильские и американские силы планируют масштабную атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана. Ожидалось, что удары могут быть нанесены на этих выходных.