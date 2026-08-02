Два человека погибли в результате атаки дрона в российском регионе

Губернатор Бусаргин: Два человека погибли в результате атаки БПЛА в Саратовской области

Два человека погибли в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших. «Им будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Ранее один человек погиб при атаке украинского дрона в Саратовской области, еще несколько пострадали. Характер повреждений объектов инфраструктуры, а также число пострадавших и их состояние он не уточнил.

Также в июле в Таганроге обломки ракеты ВСУ упали на жилой дом. В результате происшествия погибла женщина. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.