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06:35, 2 августа 2026 (обновлено: 06:41, 2 августа 2026)Россия

Два человека погибли в результате атаки дрона в российском регионе

Губернатор Бусаргин: Два человека погибли в результате атаки БПЛА в Саратовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Два человека погибли в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Саратовскую область. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших. «Им будет оказана вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.

Ранее один человек погиб при атаке украинского дрона в Саратовской области, еще несколько пострадали. Характер повреждений объектов инфраструктуры, а также число пострадавших и их состояние он не уточнил.

Также в июле в Таганроге обломки ракеты ВСУ упали на жилой дом. В результате происшествия погибла женщина. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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