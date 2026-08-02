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06:48, 2 августа 2026Мир

Президент европейской страны получила травмы в ДТП

Президент Словении Пирц-Мусар попала в ДТП
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Словении Наташа Пирц-Мусар попала в ДТП. Об этом сообщает телеканал RTV Slo.

Авария произошла по пути из Хорватии, где глава государства проводила свой отпуск. Ее кортеж в сопровождении двух полицейских машин пострадал в Кастелецком тоннеле.

Политик получила незначительные травмы, она провела ночь под наблюдением врачей в больнице города Изола. Еще один человек был госпитализирован с серьезными повреждениями. Сейчас Пирц-Мусар находится на домашнем лечении и чувствует себя хорошо.

После аварии тоннель, соединяющий столицу страны Любляну с портовым городом Копер, был перекрыт.

В январе в серьезное ДТП попал губернатор Курской области Александр Хинштейн. К аварии привели погодные условия, из-за которых автомобиль занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. У губернатора диагностировали переломы бедренной кости, трех ребер, двух поперечных отростков позвонка. Реабилитацию он проходил в Москве, объяснив свое решение тем, что для него важны сроки, и только в профильном федеральном центре в столице он сможет быстрее завершить курс восстановления.

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