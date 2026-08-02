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07:31, 2 августа 2026 (обновлено: 07:33, 2 августа 2026)Мир

В США предупредили НАТО о реакции Путина на провокации

Аналитик Уилкерсон: Киев и Запад способны лишь оттянуть крах Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Украину неизбежно ждет крах в конфликте с Россией, ей остается лишь пытаться оттянуть его при помощи Запада. Об этом заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала.

«Все, что делает [президент Украины Владимир] Зеленский, это откладывает неизбежное. А неизбежное может оказаться для него, для Киева и для того государства-обрубка, в которое превратится Украина, куда более травматичным, чем он это себе сейчас представляет», — сказал он.

По словам Уилкерсона, непонятно, какую стратегию по установлению долгосрочного мира Зеленский может предложить украинцам. Он также призвал страны НАТО задуматься о целесообразности агрессивных действий и провокаций против России, отметив, что им «стоит быть осторожнее со своими желаниями, поскольку они могут исполниться».

«В данном случае их исполнение означает получить от [президента России Владимира] Путина нечто, что совершенно ясно покажет: он знает, что воюет с НАТО и всеми его членами, а не только с Украиной», — резюмировал эксперт.

Ранее Путин заявил, что Россия только ответила на организованную Киевом войну при поддержке Запада и никак не провоцировала конфликт. По его словам, именно Украина развязала войну в отношении юго-восточной части страны, которая всегда ориентировалась на Россию.

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