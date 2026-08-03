Власти сообщили о жертвах при ударе ВСУ по Крыму

Аксенов: Три человека стали жертвами удара ВСУ по Крыму

Три человека стали жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крыму. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram.

Аксенов также заявил, что во время ночной атаки ВСУ пострадали еще два человека.

Помимо Крыма, удар украинских военных пришелся и по Владимирской области. ВСУ атаковали складской комплекс, в результате чего на объекте начался пожар. По последним данным, при налете дронов пострадали два человека.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 3 августа силы противовоздушной обороны сбили над регионами страны 131 украинский беспилотник. Атакам подверглись территории 11 субъектов, в том числе Тульская, Смоленская и Липецкая области, а также Краснодарский край.

