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10:52, 3 августа 2026 (обновлено: 10:56, 3 августа 2026)Бывший СССР

Стала известна реакция Зеленского на события в Буче

Мендель: Зеленский отреагировал на события в Буче словами «все нормально»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский спокойно отреагировал на вопрос о событиях в Буче в 2022 году. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

«После Бучи он сыграл свою роль: во время визита он выглядел огорченным. Несколько дней спустя я встретила человека, который только что провел с ним время. Этот человек рассказал мне, что, когда он попытался поговорить с ним о трагедии, Зеленский просто ответил ему: "Почему ты так волнуешься? Все нормально"», — рассказала Мендель.

Весной 2022 года власти Украины, а также ряд иностранных средств массовой информации опубликовали кадры с телами людей, лежащими на улицах Бучи после выхода из населенного пункта российских военных. На обвинения в якобы причастности к этому Вооруженных сил России в Минобороны РФ заявили, что это провокация.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник упрекнул Киев в маскировке лжи о Буче. Он заявил, что российская сторона на протяжении трех лет не получает от Киева и его западных партнеров внятных ответов по обвинениям в адрес Москвы.

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