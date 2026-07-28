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04:52, 28 июля 2026 (обновлено: 04:54, 28 июля 2026)Бывший СССР

Мирошник упрекнул Киев в маскировке лжи о Буче

Мирошник: Киев и Запад используют неопределенность, чтобы скрывать ложь о событиях в Буче
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Арина Антонова / РИА Новости

Российская сторона на протяжении трех лет не получает от Киева и его западных партнеров внятных ответов по обвинениям в адрес Москвы, а отказ предоставить доказательства под предлогом конфиденциальности создает почву для манипуляций. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Дипломат напомнил, что российские запросы, в частности о списках погибших в Буче, остаются без удовлетворения. На них следуют уклончивые ответы, в которых аппарат генсека ООН ссылается на «конфиденциальность». При этом, как подчеркнул Мирошник, никаких официальных документов или результатов независимых экспертиз, которые неоднократно анонсировались, так и не было представлено. Ни одна структура не взяла на себя ответственность и не предъявила проверяемых данных.

По словам посла, такие обтекаемые формулировки формируют «стратегическую неопределенность», которая крайне выгодна Киеву и его союзникам. В этой атмосфере, как отметил дипломат, удобно скрывать ложь, манипулировать фактами и использовать пропагандистские инструменты. Мирошник подчеркнул, что отсутствие прозрачности в расследовании не позволяет установить истину и лишь усиливает недоверие к заявлениям обвинителей.

В июне постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что генсек организации Антониу Гутерриш не ответил ни на один вопрос по провокации в Буче. По его словам, Гутерриш вновь ограничился стандартной формальной отпиской.

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