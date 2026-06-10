Небензя рассказал об ответе генсека ООН по Буче

Небензя: Генсек ООН Гутериш не ответил ни на один вопрос по провокации в Буче

Генсек Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриш не ответил ни на один вопрос по провокации в Буче. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

«Ни на какой вопрос не было ответа из 12 поставленных», — подчеркнул дипломат.

По словам Небензи, Гутерриш вновь ограничился стандартной формальной отпиской. Кроме того, подход генсека ООН российский представитель при ООН назвал избирательным, охарактеризовав его также дискриминацией и предвзятостью.

Ранее Небензя призвал Совет безопасности Организации Объединенных Наций сосредоточиться на дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Ирана.