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23:02, 9 июня 2026Мир

Небензя призвал ООН урегулировать ситуацию вокруг Ирана

Небензя: Россия призвала СБ ООН сосредоточиться на урегулировании ситуации вокруг Ирана
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Щербак / РИА Новости / Pool

Россия призвала Совет безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) сосредоточиться на дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, его слова приводит сайт представительства.

«Призываем всех членов Совета и его председателя прекратить подливать масла в огонь и сосредоточиться на работе по содействию политико-дипломатическому урегулированию вокруг Ирана (...) Россия готова всецело помогать им этим усилиям», — призвал Небензя.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что соглашение о прекращении войны с Ираном может быть подписано «через два-три дня». По его словам, в рамках будущего соглашения Тегеран откажется от возможности обладать ядерным оружием и откроет Ормузский пролив.

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