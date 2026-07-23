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10:53, 23 июля 2026 (обновлено: 10:59, 23 июля 2026)Россия

Возросло число жертв ночной атаки ВСУ на Крым

Аксенов: Два человека стали жертвами ночной атаки ВСУ на Крым, еще пятеро пострадали
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Два человека стали жертвами ночной атаки Вооруженных силы Украины (ВСУ) на Крым. О возросшем числе сообщил глава полуострова Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Он отметил, что еще пятеро граждан пострадали. По сведениям главы республики, среди тех, кто получил травмы, есть двое детей.

Аксенов выразил соболезнования семьям жертв после вражеского налета. «Всем обязательно будет оказана необходимая помощь», — заверил чиновник в посте.

Информации о состоянии пострадавших Аксенов не раскрыл.

Об украинской атаке на полуостров Крым стало известно в четверг, 23 июля. В Минобороны рассказали, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 223 украинских дрона. Налетам тогда подверглись Татарстан, Крым, Московский регион, а также Ульяновская, Орловская, Самарская, Тверская и Тульская области.

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