Намек на применение ядерного оружия увидели в заявлении Лаврова

Военный эксперт Кнутов увидел в заявлении Лаврова намек на применение ядерного оружия

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о неконвенциональном ответе Москвы служит сигналом для НАТО о готовности России применить ядерное оружие, если страны Запада начнут вооруженный конфликт. Такой намек в словах главы дипведомства увидел военный эксперт Юрий Кнутов, дав комментарий «Газете.Ru».

22 июля Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на кого-либо. При этом глава МИД подчеркнул, что если европейские страны решат развязать конфликт с Москвой, это будет неконвенциональная война.

«Неконвенциональная война допускает применение ядерного оружия. Более того, если НАТО попытается захватить Калининградскую область либо совершить какие-то действия в отношении Белоруссии, попытается сдержать наши войска, которые могут прийти на помощь, то в такой ситуации, конечно, ничего другого не останется, кроме как применять ядерное оружие», — отметил Кнутов.

По мнению аналитика, сейчас лидеры стран Западной Европы уверены, что Россия никогда не применит ядерное оружие. Как указал Кнутов, Лавров своим заявлением напомнил, что подобная точка зрения ошибочна.

Ранее член Совфеда Андрей Климов заявил, что Москва готова провести собственные ядерные испытания в том случае, если Вашингтон возобновит аналогичные эксперименты. По словам политика, Россия имеет возможности для продолжения экспериментальных работ в практическом плане, однако сознательно этого не делает, поскольку осознает глобальные риски.