Лавров выступил с грозным предупреждением Европе

Лавров: Если Европа нападет на Россию, это будет неконвенциональная война

Россия не собирается нападать на кого-либо, но если европейские страны решат развязать конфликт с Москвой, это будет неконвенциональная война. С таким предупреждением выступил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Он (президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») очень четко говорил, что мы ни на кого нападать не собираемся. Но если они (европейцы — прим. «Ленты.ру») в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — подчеркнул дипломат.

Лавров отметил, что российская сторона готова к любому развитию событий.

20 июля почетный профессор Института исследований мира в Осло Ола Тунандер заявил, что Россия уничтожит все военные авиабазы в Швеции в случае гипотетического вооруженного конфликта. Он добавил, что Москва может использовать комплекс «Орешник», с которым «Запад ничего не сможет сделать».