Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:16, 22 июля 2026 (обновлено: 12:37, 22 июля 2026)Мир

Лавров выступил с грозным предупреждением Европе

Лавров: Если Европа нападет на Россию, это будет неконвенциональная война
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Россия не собирается нападать на кого-либо, но если европейские страны решат развязать конфликт с Москвой, это будет неконвенциональная война. С таким предупреждением выступил глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Он (президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») очень четко говорил, что мы ни на кого нападать не собираемся. Но если они (европейцы — прим. «Ленты.ру») в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — подчеркнул дипломат.

Лавров отметил, что российская сторона готова к любому развитию событий.

20 июля почетный профессор Института исследований мира в Осло Ола Тунандер заявил, что Россия уничтожит все военные авиабазы в Швеции в случае гипотетического вооруженного конфликта. Он добавил, что Москва может использовать комплекс «Орешник», с которым «Запад ничего не сможет сделать».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВСУ ударили по Крыму
    Раскрыта судьба Сырского после отставки с поста главкома ВСУ
    Названы возможные перемены в ВСУ с приходом нового главнокомандующего
    Мужчина выпал из окна 12-го этажа и раздавил незнакомку
    В Кремле назвали условия остановки боевых действий на Украине
    Россиянам предложили туры на Эгейское побережье Турции от 40 тысяч рублей
    Россияне назвали главную причину носить с собой наличные рубли
    Рубио подтвердил встречу с Лавровым
    В сети перечислили тихо убивающие организм хобби
    Стало известно о якобы отказе России от уступок по Украине
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok