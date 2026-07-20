В Швеции назвали неутешительный сценарий военного конфликта с Россией

Профессор Тунандер: Россия уничтожит все авиабазы в Швеции в случае конфликта

Россия уничтожит все военные авиабазы в Швеции в случае гипотетического вооруженного конфликта. Об этом заявил почетный профессор Института исследований мира в Осло Ола Тунандер в интервью телеканалу SwebbTV.

«Членство Швеции в НАТО, конечно, является проблемой для России, однако в случае крупной войны она не будет атаковать своими войсками, им не нужны территории. Но все авиабазы, которые могут использоваться британцами и американцами, будут уничтожены», — указал эксперт.

Как утверждает Тунандер, Россия может использовать комплекс «Орешник», с которым «Запад ничего не сможет сделать».

30 июня руководитель военной разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что отношения между Стокгольмом и Москвой перешли в фазу стратегической конфронтации, и возврат к прежней модели взаимодействия невозможен.