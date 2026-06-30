Глава разведки Швеции Нильссон заявил, что в отношениях с Россией «нет пути назад»

Отношения между Стокгольмом и Москвой перешли в фазу стратегической конфронтации, и возврат к прежней модели взаимодействия невозможен. Об этом заявил руководитель военной разведки Швеции Томас Нильссон, слова которого приводит агентство Bloomberg.

«Мы не рассматриваем этот кризис как временный (…) пути назад нет», — подчеркнул Нильссон.

По его оценке, Россия сделала свой выбор, и восстановление прежнего формата двусторонних связей более не представляется возможным.

Ранее политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько назвал две страны, представляющие угрозу для России. По его мнению, таковыми являются Финляндия и Швеция.