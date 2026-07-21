В России высказались о проведении ядерных испытаний

Сенатор Климов: Россия может провести ядерные испытания в ответ на действия США

Россия готова провести собственные ядерные испытания в том случае, если США возобновят аналогичные эксперименты, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Комментарий он дал «Ленте.ру».

Сенатор напомнил, что в свое время эти испытания вместе с американцами были прекращены из-за опасений физиков после испытания Царь-бомбы.

«Что касается наших заявлений, они были сделаны относительно недавно, не больше двух лет назад наше руководство заявило, что если Соединенные Штаты начнут эксперименты практические с ядерным оружием, то есть свои испытания начнут проводить, то мы тоже готовы тем же самым заняться. Такого рода информация была опубликована, и я считаю, что это правильное предостережение», — сказал Климов.

Россия имеет возможности для продолжения экспериментальных работ в практическом плане, однако сознательно этого не делает, поскольку осознает глобальные риски, подчеркнул сенатор.

«У нас есть все возможности продолжить экспериментальные работы в практическом плане, но мы это не делаем, поскольку понимаем, что выход из-под контроля испытаний ядерного оружия ничего хорошего, по большому счету, таким государствам, как Россия, не сулит», — отметил Климов.

Сенатор также отверг предложения ряда экспертов провести демонстрационный взрыв. По его словам, существуют другие способы продемонстрировать решимость России.

«Я знаю предложения некоторых экспертов провести демонстрационный взрыв, показать, что у нас все работает. Но, знаете, есть достаточно много других мест, где можно продемонстрировать нашу решимость, которые точно охладят пыл любого потенциального агрессора. Но здесь нужны тоже соответствующие решения на высшем уровне, поскольку это не какое-то шоу, как там представляется, это не игра в буквальном смысле слова. Это действительно жизнь, и в этой жизни все решения должны быть взвешены с учетом роли и места нашей державы в мире», — добавил Климов.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва всерьез обеспокоена намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза. Он подчеркнул, что такие решения не приведут к укреплению безопасности.

