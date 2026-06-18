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00:05, 19 июня 2026Бывший СССР

Лавров высказался о серьезной угрозе ядерных ударов между Россией и НАТО

Лавров: Столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Укрепление силовых потенциалов стран Европы, происходящее под лозунгом стратегической автономии несут серьезные риски для глобальной безопасности. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность» для Politico, текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

Глава российского МИД заявил, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции свидетельствует о продолжающемся расширении на восток. Украину, по словам Лаврова, рассматривают как «ударного кулака» европейских вооруженных сил, независимых от США и альянса.

«Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», — высказался дипломат.

По словам Лаврова, Москва также всерьез обеспокоена намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Европейского союза (ЕС). Он подчеркнул, что такие решения не приведут к укреплению безопасности.

Ранее политолог Юрий Светов выразил обеспокоенность тем фактом, что единственной ядерной державой Евросоюза остается Франция. Он напомнил, что Париж заявил о готовности «накрыть ядерным зонтиком» ближайших соседей России — Прибалтику, Финляндию и Швецию.

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