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Из жизни
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05:59, 29 июля 2026Из жизни

Бандиты расправились с известной моделью

В Колумбии бандиты расстреляли 27-летнюю модель Энджи Варгас
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Policía Nacional de Colombia

В Колумбии бандиты расправились с известной моделью в городе Питалито, департамент Уила. Об этом сообщает Need To Know.

Нападение на 27-летнюю Энджи Марселу Рамирес Варгас произошло в пятницу, 24 июля. Девушка возвращалась домой из спортзала, когда перед ее автомобилем на светофоре остановился мотоцикл. Пассажир развернулся и несколько раз выстрелил в Варгас. Модель получила тяжелые ранения. Ее доставили в больницу, но врачи оказались бессильны.

Полиция сразу же получила сообщение о стрельбе, перекрыла город и начала поиски преступников. Одного из них, 47-летнего Эрмеса Куэльяра, удалось задержать по горячим следам. Следователи считают, что именно он стрелял в девушку. Мотоцикл и оружие также нашли. Второго преступника поймать пока не удалось.

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Варгас занималась бизнесом и работала в качестве модели. На ее странице в соцсетях было подписано множество поклонников. Несмотря на задержание стрелка, полиция пока не смогла установить мотив нападения на девушку.

Ранее сообщалось, что в Перу тело известной порномодели обнаружили в доме жителя Лимы. Женщина была избита, а ее рот заклеен скотчем.

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