Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
08:00, 28 июля 2026Из жизни

В доме мужчины обнаружили тело известной порномодели с заклеенным ртом

В Перу обнаружили труп известной модели Райзы Копы
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Leonard Zhukovsky / Shutterstock / Fotodom

В Перу тело известной порномодели обнаружили в доме жителя Лимы. Об этом пишет Exitosa Noticias.

Сотрудников полиции вызвала мать мужчины рано утром в четверг, 23 июля. Она заявила, что он всю ночь пил и шумно проводил время с какой-то моделью. На кухне квартиры правоохранители обнаружили мужчину, который спокойно готовил завтрак. В комнате на полу лежала 34-летняя Райза Хоселин Мартинес Копа, известная под сетевым псевдонимом La Chocolatita («Шоколадка»).

Женщина была избита, а ее рот заклеен толстым слоем скотча. Спасти перуанку было невозможно. Вокруг тела было разбросано множество пивных банок. Кроме того, полиция обнаружила в квартире вещество, которое может быть наркотиком. Владельца квартиры арестовали. Позже выяснилось, что модель была удушена, однако как именно это произошло — неизвестно.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
Исчезнувшая Примерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
ИсчезнувшаяПримерная жена сбежала из семьи к полицейскому и пропала. Спустя 52 года ее труп нашли в его подвале
21 мая 2020
Мэри, которая ушла Муж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
Мэри, которая ушлаМуж утверждал, что жена бросила его и исчезла. 54 года спустя ее тело нашли в его дворе
11 марта 2019

Копа была известной моделью с большим количеством подписчиков в социальных сетях. Кроме того, у перуанки был аккаунт с платной подпиской на платформе OnlyFans, где она выкладывала порноконтент. Модель получила скандальную славу в начале года, когда стало известно о ее связи с известным футболистом — игроком сборной Перу Педро Акино.

Тогда в эфире одного из телеканалов появилась запись с камеры наблюдения, на которой видно, как Акино заходит в квартиру Копы рано утром. При этом родным он сказал, что едет на тренировку. Акино не комментировал этот скандал. Узнав о случившемся в Копой, он уехал в США.

Ранее сообщалось, что в Польше нашли тело модели, которая таинственно пропала 13 июля. 24-летнюю Джессику Ярикре извлекли из воды через двое суток.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Трамп снова изменил отношение к Зеленскому
    Стратегию Трампа против Ирана раскрыли
    Приставы взялись за Долину из-за обнаруженного долга
    СК изучит обстоятельства гибели президента и тренера российского баскетбольного клуба
    Стало известно о серьезном ударе по украинским позициям с БПЛА
    Тегеран связался с Москвой на фоне атак ВСУ на иранское судно. Исламская Республика дала России обещание по Ормузскому проливу
    Зеленский прилетел в США на встречу с Трампом
    Великобритания пообещала направить свои войска на Украину при одном условии
    Онколог назвал причины роста в России случаев заболевания одним видом рака
    В Москве раскрыли признание эстонских властей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok