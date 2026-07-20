Тело таинственно пропавшей модели нашли в водохранилище

В Польше труп таинственно пропавшей модели нашли в водохранилище

В Польше нашли тело модели, которая таинственно пропала 13 июля. Об этом сообщает Need To Know.

24-летнюю Джессика Ярикре в последний раз видели вечером 13 июля возле ее дома во Вроцлаве. Позже родные не смогли с ней связаться и обратились в полицию. Выяснилось, что девушка оставила в квартире мобильный телефон и документы.

Около двух часов ночи 15 июля Ярикре обнаружили в водохранилище без признаков жизни. Что именно с ней случилось, неизвестно.

За несколько дней до исчезновения она участвовала в показе на Неделе высокой моды во Вроцлаве. Помимо модельной карьеры, Джарикре выступала в качестве вокалистки в нескольких музыкальных проектах.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас знакомая расправилась с известной рэпершей Кристал Джордан. Что именно стало причиной конфликта между женщинами, неизвестно.