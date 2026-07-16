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Из жизни
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06:31, 16 июля 2026Из жизни

С восходящей звездой рэпа расправились после ссоры на улице

В США знакомая убила известную рэпершу Кристал Джордан
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Houston Police Department

В американском штате Техас знакомая расправилась с известной рэпершей Кристал Джордан на улице Хьюстона. Об этом сообщает Need To Know.

Конфликт между Джордан и Кайлой Роджерс произошел 11 июля. Во время ссоры Роджерс выхватила нож и ударила Джордан в ногу. Исполнительница получила тяжелую травму. Когда на место прибыли медики, ей пытался оказать первую помощь прохожий. Джордан доставили в больницу, но спасти не смогли. Позже стало известно, что Роджерс была сестрой бойфренда Джордан. Ее арестовали на месте происшествия.

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28-летняя Джордан, выступавшая под псевдонимами Judy World и Play Girl Judy, считалась восходящей звездой рэп-сцены Хьюстона. Как пишут местные СМИ, смерть исполнительницы вызвала шок в местном музыкальном сообществе, так как в последнее время она быстро набирала популярность.

Ранее в Бразилии известная певица Джессика Коста попала в смертельное ДТП. Автомобиль исполнительницы протаранил мужчина на пикапе.

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