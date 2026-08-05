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10:48, 5 августа 2026Мир

Китай ответил на обвинения ЕС по конфликту на Украине

Politico: Китай отверг обвинения депутатов Европарламента в поставках оружия России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Costfoto / NurPhoto via Getty Images

Официальные лица КНР отвергли обвинения депутатов Европейского парламента (ЕП) в поставках оружия России и участии Пекина в конфликте на Украине. Об этом сообщает Politico.

Издание отмечает, что в июле делегация Комитета ЕП по иностранным делам посетила Китай и провела переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И и другими высокопоставленными чиновниками. Как утверждается, в ходе встречи евродепутаты призвали Пекин «использовать свое влияние» для установления мира, а также подняли вопросы о роли Китая в конфликте на Украине и якобы имеющих место поставках товаров двойного назначения в Россию.

«Китайские официальные лица заявили депутатам Европарламента, что Пекин не является стороной конфликта, не продает оружие России, поддерживает диалог и считает, что Европа должна участвовать в переговорах», — говорится в публикации.

Ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что Россия поддерживает контакт с Китаем по вопросам урегулирования украинского конфликта. Дипломат отметил, что Москва приветствует стремление Пекина играть позитивную роль в мирных переговорах.

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