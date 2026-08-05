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Забота о себе
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11:32, 5 августа 2026Забота о себе

Тренер назвал полезное количество минут ходьбы в день

Тренер Харрисон: Большинству людей стоит проходить пешком 30 минут в день
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Пешие прогулки повышают выносливость, укрепляют иммунную систему и мышцы, снижают риск развития диабета второго типа и улучшают сон, рассказал фитнес-тренер Скотт Харрисон. В беседе с Metro он назвал полезное количество минут ходьбы в день.

По словам Харрисона, оптимально ходить пешком не менее 30 минут в день. Такую продолжительность физической активности он назвал вполне достижимой для большинства из людей, даже если они работают полный рабочий день. «Большинству людей этого времени и физической нагрузки достаточно, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений, улучшить кровообращение и стимулировать рост мышц и обмен веществ», — объяснил тренер.

Кроме того, подчеркнул Харрисон, важен психологический эффект получасовой тренировки. Он считает, что, если сказать человеку, что ему нужно тренироваться в течение часа, многие вообще не начнут заниматься. По словам специалиста, ограничение времени 30 минутами устраняет этот барьер и при постоянном выполнении приносит значительную пользу здоровью.

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Харрисон также порекомендовал перемежать минуту ходьбы в быстром темпе с минутой ходьбы в медленном. «Самое важное — лучше что-то, чем ничего. Даже 10-15 минут в день имеют смысл, и постепенное увеличение до 30 минут — реалистичная и достижимая цель для большинства», — заключил он.

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