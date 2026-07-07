Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 7 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Раскрыты неочевидные причины частых пробуждений среди ночи

Сомнолог Новиков: Депрессия может быть причиной частых пробуждений среди ночи
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pormezz / Shutterstock / Fotodom

Частые пробуждения посреди ночи могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказал сомнолог АО «Медицина» (клиники академика Ройтберга) Максим Новиков. Неочевидные причины этой проблемы он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Новикова, частые ночные пробуждения могут быть связаны с апноэ сна. Из-за этой патологии человек может просыпаться с ощущением нехватки воздуха и удушья или из-за позывов к мочеиспусканию.

«Еще один частый вариант — депрессия, при которой сон становится поверхностным и человек просыпается среди ночи, после чего долго не может уснуть снова. Тревожные расстройства тоже нередко проявляются именно так: засыпание может быть относительно нормальным, но сон становится фрагментированным», — предупредил врач.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022

Новиков добавил, что ночные пробуждения могут быть спровоцированы изжогой и рефлюксом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болями в суставах, астмой, а также проблемами с мочевым пузырем или почками. Если к ночным пробуждениям добавляются храп, судороги в ногах, ощущение тяжести или необходимость постоянно двигать ногами, доктор рекомендовал обязательно обратиться к терапевту.

Ранее Новиков перечислил приводящие к летней бессоннице факторы. По его словам, летом многим людям сложнее уснуть не только из-за духоты, но и из-за того, что жара влияет на тонкий механизм терморегуляции и циркадных ритмов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приграничный регион России подвергся атаке ВСУ, есть пострадавшие. Что известно об обстреле?

    ВСУ за полторы недели лишились почти 40 АЗС

    Синоптик рассказала о возвращении жары в Москву

    67-летняя Мадонна в корсете и чулках пришла на вечеринку

    Придирчивая гостья была унижена администратором отеля за постоянные капризы

    Раскрыта новая цель ВС России после взятия Константиновки

    Роналду ушел в слезах после вылета с ЧМ-2026

    Дочь порнозвезды взяла пример с матери и тоже стала порнозвездой

    Москвичка заставила провинившегося ребенка встать на колени и целовать ее ноги

    Россиянка побывала в Мексике и позавидовала местным женщинам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok