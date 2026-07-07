Раскрыты неочевидные причины частых пробуждений среди ночи

Сомнолог Новиков: Депрессия может быть причиной частых пробуждений среди ночи

Частые пробуждения посреди ночи могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем, рассказал сомнолог АО «Медицина» (клиники академика Ройтберга) Максим Новиков. Неочевидные причины этой проблемы он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

По словам Новикова, частые ночные пробуждения могут быть связаны с апноэ сна. Из-за этой патологии человек может просыпаться с ощущением нехватки воздуха и удушья или из-за позывов к мочеиспусканию.

«Еще один частый вариант — депрессия, при которой сон становится поверхностным и человек просыпается среди ночи, после чего долго не может уснуть снова. Тревожные расстройства тоже нередко проявляются именно так: засыпание может быть относительно нормальным, но сон становится фрагментированным», — предупредил врач.

Новиков добавил, что ночные пробуждения могут быть спровоцированы изжогой и рефлюксом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, болями в суставах, астмой, а также проблемами с мочевым пузырем или почками. Если к ночным пробуждениям добавляются храп, судороги в ногах, ощущение тяжести или необходимость постоянно двигать ногами, доктор рекомендовал обязательно обратиться к терапевту.

Ранее Новиков перечислил приводящие к летней бессоннице факторы. По его словам, летом многим людям сложнее уснуть не только из-за духоты, но и из-за того, что жара влияет на тонкий механизм терморегуляции и циркадных ритмов.