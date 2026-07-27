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06:30, 27 июля 2026 (обновлено: 06:35, 27 июля 2026)Россия

ВСУ нанесли удар по регионам России. Что известно об атаке?

В результате массированной атаки ВСУ на Белгород пострадали 12 человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В ночь на 27 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной удар по регионам России. Самым массированным стал налет на Белгород.

В столице граничащей с Украиной области атака длилась более часа. На фоне этого в городе прогремели десятки взрывов, также начались пожары.

Пострадали 12 человек, в том числе двое детей. Одна женщина получила слепое осколочное ранение височной области, ей была оказана помощь на месте. Остальных пострадавших с различными травмами доставили в больницы.

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Позднее мэр города Валентин Демидов уточнил, что украинские военные, среди прочего, ударили по двум жилым домам. Несмотря на потушенные пожары, жителям пока нельзя возвращаться в некоторые квартиры. Также зафиксированы разрушения в частном секторе в центре города. Повреждено, предварительно, более 15 автомобилей, часть из них сгорела полностью.

Жертвы среди гражданского населения

В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки получил повреждения многоквартирный дом в Пролетарском районе. Атаку не пережила супружеская пара. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжелом состоянии, в том числе подросток. Для жителей был развернут пункт временного размещения.

Губернатор области Юрий Слюсарь раскрыл, что разрушения на земле зафиксированы также в Железнодорожном и Ленинском районах. Он пообещал оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Фото: Официальный Telegram-канал мэра Белгорода

Также ВСУ атаковали Севастополь с помощью беспилотников. Губернатор Михаил Развожаев предупредил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп. По словам политика, сбито три дрона в Балаклавском районе.

В городе федерального подчинения временно ограничено электроснабжение для ликвидации перегруза сетей. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы.

Обвинения ВСУ в военных преступлениях

Накануне ВСУ нанесли удар по машине скорой помощи и медицинскому персоналу в Горловке Донецкой народной республики. Ранены три сотрудника скорой и один мирный житель. Всего же за сутки в городе жизней лишились четыре гражданских лица. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что подобные атаки являются тяжким военным преступлением.

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В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на атаку ВСУ по туристическим базам в Запорожской области 25 июля. Тогда жертвами стали восемь мирных жителей, в том числе двое детей. Еще 14 человек пострадали. По словам дипломата, подобными методами действуют террористы.

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