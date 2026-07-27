В Севастополе ограничили электроснабжение

Развожаев: В Севастополе временно ограничили электроснабжение

Временное ограничение электроснабжения введено в Севастополе для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме», — указал он.

Развожаев уточнил, что социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения

Ранее улицы Севастополя оказались затоплены из-за обрушившихся на город ливней. После дождей под водой оказались автомобильные дороги. Из-за воды в некоторых частях города был изменен маршрут общественного транспорта. Кроме того, в нескольких локациях ветер повалил деревья.