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04:47, 27 июля 2026Россия

В российском городе тысячи людей остались без холодной воды

Во Владивостоке более 22 тысяч человек остались без холодной воды из-за аварии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pogiba Alexandra / Globallookpress.com

Во Владивостоке произошла авария, из-за которой без холодной воды остались более 22 тысяч человек. Об этом сообщает прокуратура Приморья в Telegram.

Уточняется, что утром в понедельник, 27 июля, произошел прорыв на водоводе, в результате чего холодное водоснабжение было отключено в домах по улицам Адмирала Кузнецова, Ладыгина, Нейбута, Черняховского, Адмирала Юмашева и других.

«Проведение аварийно-восстановительных работ поставлено на контроль надзорного ведомства. Прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании сетей водоснабжения, соблюдению нормативного срока устранения аварии», — сказано в сообщении.

Накануне десятки тысяч жителей Владивостока остались без света после аварии на сетях.

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