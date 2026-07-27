Медведев прокомментировал заявления Драпатого о россиянах

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал резкое заявление нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о россиянах. Пост опубликован в его Telegram-канале.

По словам Медведева, отношение после такого «смрадного русофобского плевка» может быть только одно.

Эта кем-то ранее больно отдрапаченная мразь — просто жирный кусок говна, который пристал к бандеровскому сапогу в ходе «победного марша» Дмитрий Медведев зампред Совбеза

«В таком случае нет смысла мыть обувь. Проще выбросить в выгребную яму вонючий сапог, взорвав его вместе с нацистским хозяином», — написал он.

Другие высказывания Медведева

В своем сообщении Медведев привел еще два высказывания западных политиков, касающиеся России и Украины. В частности, он обратил внимание на предложение представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас запретить участникам специальной военной операции (СВО) на Украине въезд на территорию стран-членов ЕС.

Политик сравнил эту угрозу с попыткой напугать ежа голым задом и посоветовал еврочиновникам поскорее пойти на такой шаг. «В таком случае миллионы наших граждан на десятилетия утратят все дурацкие иллюзии про "чудесные европы" и будут люто ненавидеть все европейское. Но именно ЭТО ведь нам и надо!» — написал он, добавив, что Европа навсегда стала жестоким врагом для России.

Также Медведев отреагировал на слова нового британского премьер-министра Эндрю Бернема о безоговорочной поддержке Украины. Зампред Совбеза РФ назвал его «премьером мелкобритании» и поставил задачу «делать все, чтобы жизнь на не утонувшем пока островке была максимально невыносимой». «Тут годится все: энергетические кризисы, социальные катаклизмы, забастовки мусорщиков. Все что угодно. Хотя лучше всего подходит все-таки комплекс "Посейдон"», — резюмировал он.

Медведев о ходе СВО

Ранее Медведев высказался о реакции Брюсселя и Киева на взятие Константиновки под контроль России в ходе СВО. Он указал, что Киев и его спонсоры, активно «разгоняющие чушь про "переход инициативы к Украине"», теперь будут вынуждены отреагировать на отступление ВСУ. По его мнению, Брюссель должен назвать это провалом российских войск. «Иначе как объяснить своим народам утрату 20 процентов бывших территорий и исчезновение половины населения страны 404?» — задался вопросом зампред Совбеза.

Медведев также посоветовал украинским и западным лидерам не обольщаться успехом своей пропаганды. «Правда все равно пробьет себе дорогу», — заявил он. Также политик добавил, что полоса безопасности, о которой накануне говорил президент России Владимир Путин, пройдет по территории Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей.