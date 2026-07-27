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04:17, 27 июля 2026 (обновлено: 04:52, 27 июля 2026)Из жизни

Мужчина избил морского льва на пляже в США

NBC News: Мужчина избил морского льва на пляже в Калифорнии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Arafat Barbakh / Reuters

Мужчина избил морского льва на одном из пляжей Калифорнии. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в районе набережной неподалеку от бухты Ла-Хойя и попал на видео. На записи запечатлено, как неизвестный наносит удары животному, которое в тот момент находилось на берегу. Даже после того, как морское млекопитающее попыталось уплыть, мужчина продолжил свои действия.

Американские власти начали расследование. Личность мужчины на данный момент не установлена, ведутся его поиски.

Ранее мужчину из США украинского происхождения избили после нападения на краснокнижного тюленя-монаха на Гавайях. Украинца с гражданством США арестовали 5 мая и обвинили в преследовании животного. Позже туриста отпустили до следующего слушания в суде. Ему грозит до года тюремного заключения или штраф в размере 70 тысяч долларов (5 миллионов рублей).

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