Мужчина избил морского льва на пляже в США

NBC News: Мужчина избил морского льва на пляже в Калифорнии

Мужчина избил морского льва на одном из пляжей Калифорнии. Об этом сообщает NBC News.

Инцидент произошел в районе набережной неподалеку от бухты Ла-Хойя и попал на видео. На записи запечатлено, как неизвестный наносит удары животному, которое в тот момент находилось на берегу. Даже после того, как морское млекопитающее попыталось уплыть, мужчина продолжил свои действия.

Американские власти начали расследование. Личность мужчины на данный момент не установлена, ведутся его поиски.

Ранее мужчину из США украинского происхождения избили после нападения на краснокнижного тюленя-монаха на Гавайях. Украинца с гражданством США арестовали 5 мая и обвинили в преследовании животного. Позже туриста отпустили до следующего слушания в суде. Ему грозит до года тюремного заключения или штраф в размере 70 тысяч долларов (5 миллионов рублей).