Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:06, 18 мая 2026Путешествия

Украинского туриста избили после нападения на краснокнижного тюленя-монаха на Гавайях

Daily Mail: Украинскому туристу грозит до года тюрьмы из-за нападения на тюленя
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Forest & Kim Starr / Wikimedia

Туриста из США украинского происхождения избили после нападения на краснокнижного тюленя-монаха на Гавайях. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что 38-летний Игорь Литвинчук из Ковингтона, США, поехал в гавайский город Лахайна с женой. У береговой линии улицы Фронт-стрит мужчина запустил булыжник в тюленя, вид которого находится на грани исчезновения, якобы отгоняя млекопитающего от черепах. Инцидент попал на видео, из-за чего один из разгневанных американцев напал на Литвинчука и избил его.

Украинца с гражданством США арестовали 5 мая и обвинили в преследовании животного. Позже туриста отпустили до следующего слушания в суде. Ему грозит до года тюремного заключения или штраф в размере 70 тысяч долларов (5 миллионов рублей).

Ранее Литвинчук заявил возмущенным его поступком местным жителям, что может оплатить любой штраф. «Я достаточно богат», — объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты особенности атаковавших Москву беспилотников

    Российский бизнес удивился идее повышать зарплаты

    Возвращающийся дрон-камикадзе SkyStriker оценили

    Дмитрий Назаров избавился от последней недвижимости в Москве

    Банк России понизил курсы доллара и евро

    Трампа заподозрили в желании снова напасть на Иран

    Россиянам назвали опасный для психики интерьер

    Два футболиста из РПЛ сыграют за сборную африканской страны на ЧМ-2026

    Раскрыто происхождение применяемых Украиной бомб

    Украинского туриста избили после нападения на краснокнижного тюленя-монаха на Гавайях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok