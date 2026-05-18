Украинского туриста избили после нападения на краснокнижного тюленя-монаха на Гавайях

Daily Mail: Украинскому туристу грозит до года тюрьмы из-за нападения на тюленя

Туриста из США украинского происхождения избили после нападения на краснокнижного тюленя-монаха на Гавайях. Об этом сообщает Daily Mail.

Известно, что 38-летний Игорь Литвинчук из Ковингтона, США, поехал в гавайский город Лахайна с женой. У береговой линии улицы Фронт-стрит мужчина запустил булыжник в тюленя, вид которого находится на грани исчезновения, якобы отгоняя млекопитающего от черепах. Инцидент попал на видео, из-за чего один из разгневанных американцев напал на Литвинчука и избил его.

Украинца с гражданством США арестовали 5 мая и обвинили в преследовании животного. Позже туриста отпустили до следующего слушания в суде. Ему грозит до года тюремного заключения или штраф в размере 70 тысяч долларов (5 миллионов рублей).

Ранее Литвинчук заявил возмущенным его поступком местным жителям, что может оплатить любой штраф. «Я достаточно богат», — объяснил он.